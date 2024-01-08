Росія має понести відповідальність за вторгнення ― потрібно конфіскувати її активи. Огляд матеріалів іноземних медіа 8 січня

Через два роки після початку вторгнення стає очевидно, що міжнародна спільнота може і повинна зробити набагато більше, щоб допомогти Україні у війні проти росії, пише The Guardian. Попри те, що Захід щедро підтримує зусилля українців, уже з’являються ознаки втоми від війни ― саме на це й чекала росія. Оскільки в США та ЄС не можуть домовитися про нові пакети допомоги Україні, ідея про конфіскацію російських активів стає все більш актуальною. Захід боїться негативних наслідків такого рішення, однак ці занепокоєння можуть бути марними. Прецедент конфіскації російських активів жодним чином не загрожуватиме активам інших держав, якщо вони, звісно, не захочуть розв’язати велику війну. Навпаки ― нині Захід демонструє, що можна порушувати міжнародне право і продовжувати отримувати з нього вигоду. Що ж стосується втрати репутації як надійних місць для зберігання активів, то навіть після заморожування російських активів на початку 2022 року відтоку іноземного капіталу із Заходу не сталося. Звісно, конфіскація російських активів не звільнить Захід від відповідальності за подальшу військову підтримку України ― але це можна розглядати як авансовий платіж за репараціями, які Кремль буде зобов’язаний виплатити за розв’язання війни.

Американським політикам, які досі не можуть домовитися про надання допомоги Україні, у ці дні варто згадати промову Франкліна Рузвельта 6 січня 1941 року, коли США були в аналогічній ситуації в січні 2024 року, пише TIME. У той час Велика Британія відчайдушно намагалася відбити агресію нацистської Німеччини і, як і Україна сьогодні, розуміла, що без допомоги США зробити цього не вдасться. Тоді Рузвельт знайшов аргументи, щоб переконати депутатів, чому допомога Британії вигідна і для США. Рузвельт наголошував, що «майбутнє і безпека нашої країни та нашої демократії в переважній більшості повʼязані з подіями далеко за межами наших кордонів», що в Європі намагаються встановити «новий порядок», а демократію атакують по всьому світу. Рузвельт розкритикував ізоляціоністів, які були проти допомоги Великій Британії і наголосив, що єдиний спосіб покласти кінець війні в Європі ― це знайти «справедливий мир» із гітлерівським режимом. Тоді Рузвельт чітко сформулював, що США мають боротися за світ, де будуть чотири основні свободи: свобода слова і думки, свобода віросповідання, свобода від потреби та свобода від страхів. Він вважав, що безпека й добробут громадян США напряму залежать від безпеки й добробуту громадян інших країн світу. Зараз США опинилися в такій самій ситуації ― коли у світі намагаються встановити новий порядок, а автократії витісняють демократії. І тому американським політикам варто зрозуміти, що на кону не лише майбутній добробут українського народу, але й добробут наступних поколінь американців.

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