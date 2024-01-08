У США оприлюднили нові документи зі cправи Джеффрі Епштейна

У США суд опублікував нову партію документів, повʼязану зі справою американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції. Там, зокрема, зʼявилися звинувачення в тому, що Епштейн нібито зняв на відео сексуальні стосунки принца Ендрю, експрезидента США Білла Клінтона та мільярдера Річарда Бренсона з неповнолітніми дівчатами.

Про це пишуть Sky News та Independent.

Про сексуальні плівки в 2016 році заявила Сара Ренсом, яка стверджує, що стала жертвою Епштейна. Фірма, що представляє адвоката Епштейна, Алана Дершовіца, підкреслила ці звинувачення, щоб продемонструвати, що Ренсом «не заслуговує на довіру». Пресслужба Бренсона ще в 2019 році заявила, що Ренсом «вигадала ці плівки».

У статті New Yorker, опублікованій у 2019 році, Ренсом зізналася, що «вигадала плівки, щоб привернути увагу до поведінки Епштейна і змусити його повірити, що у неї є «докази, які випливуть назовні, якщо він заподіє їй шкоду».

Ренсом також стверджувала, що колишній президент США Дональд Трамп мав сексуальні стосунки з «багатьма дівчатами».

«Я також знаю, що вона [подруга Ренсом] регулярно мала сексуальні стосунки з Трампом в особняку Джеффрі Епштейна в Нью-Йорку», — написала вона.

Також одна з постраждалих жінок Вірджінія Джуффре стверджувала, що принц Ендрю напав на неї у ванній кімнаті в лондонському будинку спільниці Епштейна Гіслейн Максвелл. Але нещодавно розсекречені документи стверджують, що ванна була «занадто маленькою, щоб чоловік такого розміру, як принц Ендрю, міг насолоджуватися ванною, не кажучи вже про секс».

Серед документів публікують і такий фрагмент, який написала Ренсом: «Коли моя подруга вступала в статеві стосунки з Клінтоном, принцом Ендрю і Річардом Бренсоном, секс-касети фактично знімав Джеффрі Епштейн. Слава Богу, їй вдалося роздобути деякі кадри з цих відеозаписів, на яких чітко видно обличчя Клінтона, принца Ендрю і Бренсона, які вступали з нею в статевий звʼязок». Обличчя Епштейна не потрапило в кадр, стверджує Ренсом, і підтверджує, що сама бачила ці кадри, на яких Клінтон, принц Ендрю та Бренсон нібито вступають у сексуальний акт з її подругою.

У коментарях американським медіа принц Ендрю та Річард Бренсон рішуче заперечують будь-які протиправні дії в минулому.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Він був засуджений за секс із неповнолітніми й організацію проституції. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року в США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її теж звинувачували в торгівлі людьми.

У грудні 2023 року суд США наказав оприлюднити імена понад 170 людей з близького оточення фінансиста Джеффрі Епштейна. Нові партії документів опублікують найближчими тижнями. Очікується, що загалом розкриють майже 200 імен. Водночас суд підкреслює, що не всі фігуранти цього списку безпосередньо повʼязані зі звинуваченнями, висунутими Епштейну.