ЄС щорічно потребує мільйона мігрантів для компенсації демографічного дефіциту

За її словами, населення працездатного віку в ЄС скорочується приблизно на мільйон щороку.

Єврокомісар із внутрішніх справ Ілва Йоханссон заявила, що Європейський Союз потребує мільйона мігрантів кожного року, щоб компенсувати демографічний дефіцит, передає EUobserver.

«Це означає, що легальна міграція повинна зростати приблизно на один мільйон на рік, і це справді складний виклик, щоб зробити це впорядковано», — додала вона.

Наразі в ЄС кожного року прибувають законно близько 3,5 мільйона мігрантів, а незаконно — близько 300 тисяч.

Європейська комісія прогнозує, що без міграції працездатне населення ЄС скоротиться з 334 мільйонів у 2014 році до приблизно 238 мільйонів у 2060 році.