Apple розпочне продаж шолому віртуальної реальності Vision Pro з 2 лютого. Його ціна — $3 499

Компанія Apple відкриє продажі шоломів змішаної реальності Vision Pro у США 2 лютого, повідомив генеральний директор компанії Тім Кук.

Оформити попереднє замовлення можна з 19 січня, йдеться на сайті компанії. Поки невідомо, коли гарнітуру почнуть продавати в інших країнах.

Ціна Apple Vision Pro зі 256 Гб вбудованої памʼяті складе $3 499 (майже 134 тисячі гривні). Шолом змішаної реальності дасть змогу поєднувати в одній картинці цифрові обʼєкти і предмети реального світу. Керувати пристроєм можна буде голосом, руками і поглядом; під шолом змішаної реальності розробили нову операційну систему VisionOS.

Vision Pro можна підключити, наприклад, до Mac і передавати зображення з компʼютера чи до джойстика PS5 або Xbox. На Vision Pro також можна знімати тривимірні фото і відео — і зберігати щось на кшталт «обʼємних спогадів», до яких можна повернутися пізніше (за допомогою шолома, звісно).

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В основі гарнітури є алюмінієва рама з вигнутим склом спереду, фізичною кнопкою для захоплення зображення та цифровою головкою для налаштувань. Ззаду — гнучкий ремінь, а козирок закриває все від дисплея до голови користувача, щоб світло не заважало. З боків вбудовані «аудіоблоки» для звуку.

Vision Pro працює на чипах M2 та R1, керуючись операційною системою visionOS. Її microLED-екрани мають роздільну здатність понад 4K. З ними користувач може зробити свій деталізований 3D-аватар. Гарнітура зможе працювати автономно протягом двох годин.