Американський інвестиційний банк Morgan Stanley і елітна юридична фірма Allen & Overy зі штаб-квартирою в Лондоні допомагали росіянину Сергію Колеснікову заволодіти нафтовим родовищем «Верблюже» в Астрахані, на півдні рф, де може міститися 100 мільйонів барелів нафти.

Про це повідомляє The Guardian.

Сергій Колесніков — російський олігарх, що став громадянином Мальти за схемою «золотого паспорта», тобто отримав громадянства в обмін на інвестиції. Його статки оцінюють в $1,2 мільярда.

Колесніков збагатів на будівельному бізнесі. Він постачає матеріали для російської воєнної машини та для будівництва на окупованих територіях України.

Попри це, Колесніков не перебуває під санкціями ЄС, обмежувальні заходи проти нього застосувала лише Польща.

Хоча Morgan Stanley та Allen & Overy не можна звинуватити в порушенні будь-яких законів чи правил, їхня робота на Колеснікова наочно демонструє, як найбільші та надійніші компанії продовжують співпрацювати з олігархами та їхнім бізнесом, що отримує прибуток від російської оборонної промисловості та війни з Україною, — попри міжнародні зусилля ізолювати режим путіна та його бенефіціарів.

Компанія Колесникова Inflection Management, зареєстрована на Кіпрі, є одним із кредиторів Астраханської нафтогазової корпорації (АНК) та у 2012 році надала кредитну лінію на понад $70 мільйонів — її уклала Morgan Stanley, яка володіла більшістю акцій дочірньої компанії АНК російської бурової фірми «Південна нафтова компанія».

Allen & Overy, яка зараз перебуває в процесі злиття з американською юридичною фірмою Shearman & Sterling, у березні 2022 року оголосила про закриття свого московського офісу через російське вторгнення в Україну та гуманітарну кризу.

У грудні 2022 Morgan Stanley заявив: «Ми не відкриваємо жодного нового бізнесу на території росії, і наша діяльність там обмежується наданням допомоги глобальним клієнтам у вирішенні та погашенні вже існуючих зобов’язань».