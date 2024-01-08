У Конгресі США досягли згоди щодо видатків уряду. Це перший крок до запобігання шатдауну

Представники Республіканської та Демократичної партій у Конгресі США досягли угоди щодо федеральних витрат. Це перший крок до запобігання шатдауну, повідомляє The Washington Post.

За словами спікера Палати представників Конгресу США республіканця Майка Джонсона, «угода передбачає загальний рівень федеральних витрат у розмірі $1,6 трильйона».

Ця сума включає $886 мільярдів на оборону і $704 мільярди на витрати, не повʼязані з обороною, повідомив Джонсон у листі до законодавців 7 січня.

Президент США Джо Байден заявив, що угода наблизила країну на крок до «запобігання непотрібного шатдауну і захисту важливих національних пріоритетів».

«Вона відображає рівні фінансування, про які я домовився з обома сторонами», — наголосив Байден у своїй заяві після оголошення угоди.

Бюджет США на 2024 фінансовий рік, який уже розпочався 1 жовтня 2023 року, досі залишається не ухваленим «повною мірою». Профільні комітети Палати представників і Сенату не змогли узгодити 12 законопроєктів, які, власне, і формують державний бюджет, — переважно через розбіжності щодо витрат.

Сьогодні законодавці повернуться до роботи після різдвяної перерви, очікується, що це питання стане предметом інтенсивних переговорів. Для того щоб уникнути нової загрози «урядового шатдауну», частина бюджету має бути ухвалена до 19 січня, інша частина — до 2 лютого.