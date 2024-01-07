Голова МЗС Італії заявив, що Євросоюзу слід створити єдину армію

Міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні заявив в інтервʼю виданню La Stampa, що країни Євросоюзу мають створити єдине військо — європейські збройні сили.
На його думку це дасть змогу бути «миротворцями у світі» і проводити «ефективну зовнішню політику». За словами Таяні, це й питання захисту країн Європи — у світі, де діють такі великі політичні гравці, як США, Китай, Індія та росія, «громадян Італії, Німеччини, Франції чи Словенії може захистити лише існуюча структура, а саме Євросоюз».
Кажучи про опір подібній реформі з боку деяких європейських держав, Таяні зауважив, що єдина армія зможе стримувати і підтримувати мир, інакше європейські держави залишаться «безпорадними горобцями у світі орлів».
- За створення єдиної армії ЄС раніше висловлювався голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. Він двічі казав про таку необхідність — у 2021 році на тлі виводу військ США з Афганістану та після початку вторгнення росії в Україну.
- Ідею створення єдиної армії ЄС неодноразово висловлювали різні європейські чиновники і політики, але це поки що пропозиції та ідеї. Практичних обговорень цього питання немає. Деякі члени ЄС проти цього.