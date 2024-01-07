Російські війська вдарили по місту Кролевець на Сумщині та по селах Купʼянського району. Є жертви

Російські війська 7 січня обстріляли місто Кролевець у Сумській області та два села в Купʼянському районі Харківської області.

Сумська обласна військова адміністрація повідомила, що по місту Кролевець вдарила одна ракета і два дрони-камікадзе Shahed. Пошкоджені 23 приватних будинки. На місці працюють аварійно-рятувальні служби. Людям надається вся необхідна допомога.

Сумська ОВА

У Купʼянському районі обстріляні села Сенькове і Нечволодівка, повідомив Офіс генерального прокурора. У першому обстріл стався близько 12:50 — там поранено 17-річного хлопця. Друге село обстріляли о 14:20 — там загинув 50-річний чоловік, а одна жінка поранена. Пошкоджено приватний будинок, автомобіль і господарчі споруди.

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Попередньо, вогонь по селах вівся з реактивних систем залпового вогню. Розслідується порушення законів та звичаїв війни (ст. 438 КК України).