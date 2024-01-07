NASA показало залишки вибуху щонайменше двох зірок

Агентство NASA опублікувало барвисте зображення туманності під назвою Тарантул, або 30 Doradus B, на якому видно залишки вибуху щонайменше двох зірок.

Складний ландшафт темних хмар газу, молодих зірок, ударів високої енергії та перегрітого газу розташований на відстані 160 тисяч світлових років від Землі, у Великій Магеллановій Хмарі — невеликій галактиці-супутнику нашого Чумацького Шляху.

NASA

Нове зображення туманності зʼявилося завдяки поєднанню рентгенівських даних обсерваторії «Чандра», оптичних даних телескопа «Бланко» в Чилі, інфрачервоних даних телескопа «Спітцер» й оптичних даних «Хаббла».

Цей результат може допомогти астрономам дізнатися більше про життя масивних зірок і наслідки вибухів наднових.