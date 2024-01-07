Еліна Світоліна поступилася американці у фіналі турніру WTA

Українська тенісистка Еліна Світоліна програла перший фінал тенісного сезону 2024 року в матчі турніру WTA25, який відбувся в Окленді (Нова Зеландія). Перемогу здобула американка Коко Гофф.

Еліна Світоліна покращила своє положення у світовому рейтингу — вона піднялася на 23-тє місце. Цей фінал був для неї 21-м у карʼєрі на рівні WTA.

Коко Гофф — дворазова переможниця турнірів Великого шлему, чинна переможниця US Open і турніру в Окленді.