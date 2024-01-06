МВС: Торік сталося 43 ДТП на блокпостах. Унаслідок аварій загинули десять людей

У 2023 році сталося 43 дорожньо-транспортні пригоди на блокпостах, унаслідок чого загалом загинули десять людей, а 39 отримали поранення. Здебільшого ДТП траплялися через алкогольне або наркотичне спʼяніння водіїв.

Про це міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко повідомив у підсумковому інтервʼю телемарафону.

«Коли почали розбиратися в причинах, то здебільшого це стан алкогольного або наркотичного спʼяніння водія, банальне перевищення швидкості, коли не зміг оцінити умови розташування блокпоста і не зміг впоратися з керуванням свого автомобіля», — сказав він.

Міністр внутрішніх справ закликав громадян ретельно дотримуватися правил проїзду через блокпости. Він нагадав, що йдеться не лише про дисципліну, а й про безпеку всіх учасників дорожнього руху — як водіїв, так і військових, і поліцейських.

Також Клименко зазначив, що після таких трагічних подій блокпости додатково позначають дорожніми знаками, яскравими стрічками і світловідбивною фарбою, а гвардійці та поліцейські проходять додаткові інструктажі, щоб уникнути ДТП і не стати її жертвою.