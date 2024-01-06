Найбільший авіаносець США Gerald Ford покинув Середземне море. Він перебував там через війну в Ізраїлі

Найбільший і найсучасніший авіаносець ВМС США USS Gerald R. Ford та особовий склад 12-ї авіаносної ударної групи покинули Середземне море.
Про це повідомив шостий флот ВМС США.
Американський авіаносець прибув у східну частину Середземного моря через ескалацію конфлікту на Близькому Сході — після нападу ХАМАС на Ізраїль у жовтні 2023 року.
Разом із кораблем у Східне Середземноморʼя прибуло ударне угруповання, до якого входять крейсер і чотири есмінці, вісім ескадрилій ударних і допоміжних літаків.
У Центральному командуванні ЗС США зазначали, що прибуття в регіон авіаносця й ударної групи є «потужним сигналом стримування на випадок, якщо хтось із вороже налаштованих до Ізраїлю субʼєктів спробує скористатися ситуацією, що склалася».
- Активні бойові дії між Ізраїлем і ХАМАС тривають із 7 жовтня 2023 року, відколи бойовики ісламістського угруповання здійснили масований ракетний обстріл південних і центральних районів Ізраїлю, вторглися на територію країни, вбили сотні мирних жителів і захопили заручників. Ізраїль у відповідь почав контртерористичну операцію, а пізніше наземну операцію у секторі Гази.