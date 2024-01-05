В Австралії знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі

На центральному узбережжі Австралії, неподалік Сіднею, знайшли найбільшого самця найотруйнішого павука у світі — сіднейського лійкопавутинного.

Про це повідомив Австралійський парк рептилій.

Довжина павука, від ноги до ноги, становить 7,9 сантиметра. Зазвичай сіднейські лійкопавутинні павуки виростають завдовжки від одного до п’яти сантиметрів, причому самки зазвичай більші за самців.

Знайденого рекордсмена назвали Геркулес. Він житиме в Австралійському парку рептилій і допомагатиме програмі боротьби з отрутою. Таких павуків «доять», щоб отримати отруту, необхідну для виробництва рятівної протиотрути.

З моменту започаткування програми в 1981 році в Австралії не було жодного летального випадку після укусу лійкопавутинного павука.