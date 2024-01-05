У Фінляндії зареєстрували рекордно низьку для цього століття температуру -44,3 °C

Фінський метеорологічний інститут підтвердив встановлення рекорду найнижчої температури за все XXI століття у Фінляндії. Стовпчик термометра опустився до -44,3 °C у ніч на 5 січня.
Про це пише фінське медіа Yle.
Рекорд зафіксували в аеропорту «Енонтекіо» в Лапландії (це на півночі країни).
У метеорологічному інституті додали, що протягом нинішнього століття температуру нижче за -42 °С фіксували лише тричі.
Через аномальний холод у країні рекордно споживали електроенергію. Оператор електромережі Fingrid закликав мешканців Фінляндії спробувати зменшити споживання електроенергії, особливо вранці та вдень, щоб уникнути перевантаження електромережі.
- В Україні теж очікуються сильні морози. Укргідрометцентр прогнозує, що з 7 до 9 січня в країні будуть складні погодні умови через арктичне повітря з півночі Європи та утворення активного циклону на півдні країни.