Астрономи вперше показали справжні кольори Нептуну й Урану

Дослідження британських астрономів показало, що поширені уявлення про вигляд Нептуну й Урану — хибні, повідомляє BBC.

Ми уявляли собі Нептун насиченого блакитного кольору, а Уран — зеленого, а дарма.

На знімках космічної місії 1980-х років Нептун дійсно мав яскраво-блакитний колір, а Уран — блідо-зелений. Проте останнє дослідження виявило, що обидві планети мають однаковий зеленкувато-блакитний відтінок.

Зверху: знімки космічного корабля NASA Voyager 1980-х років; Знизу: сучасне відтворення вигляду планет. University of Oxford

Виявилося, що попередні зображення Нептуну покращили, щоб показати деталі атмосфери планети — це змінило її справжній колір.

«Вчені підкреслили синій колір, щоб виявити особливості атмосфери Нептуну, тому планета ніби має насичений блакитний колір, хоча насправді Нептун дуже схожий на Уран», — сказала професорка астрофізики Единбурзького університету Кетрін Гейманс.

Вчені стверджують, що покращення зображень планет є звичною процедурою в астрономічних дослідженнях.