Мінцифри відповідатиме за хмарні послуги, «еАкциз» і застосунок «Мрія»

Уряд розширив повноваження Міністерства цифрової трансформації.

Про це пише пресслужба відомства.

Тепер Мінцифри відповідатиме за формування держполітики у сфері хмарних послуг, запровадження та функціонування «еАкцизу», а також запуск і роботу освітнього застосунку «Мрія».

Хмарні послуги допомагають цифровізувати держустанови й захистити дані. Наприклад, коли росіяни на початку повномасштабного вторгнення хотіли знищити українські архіви, дані збереглися в хмарних сховищах.

У пресслужбі зазначають, що «еАкциз» є одним із пріоритетних проєктів Мінцифри на наступні роки. Запуск проєкту має створити прозорий ринок тютюну та алкоголю, завдяки чому держава не втрачатиме грошей.

Застосунок «Мрія» тим часом змінить освітній процес для дітей, батьків і вчителів. Ним зможуть користуватися учні, вчителі та батьки в Україні й за кордоном.