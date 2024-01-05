США пропонують $10 мільйонів винагороди за інформацію про джерела доходів ХАМАС

Сполучені Штати пропонують до $10 мільйонів винагороди за інформацію про пʼятьох фінансистів ХАМАС або будь-які джерела доходів угрупування.

Про це повідомив Державний департамент США.

Цими п’ятьма фінансистами є Абдельбасіт Хамза Ельхассан Хайр, Амер Камаль Шариф Альшава, Ахмед Саду Джахлеб, Валід Мохаммед Мустафа Джадаллах і Мухаммад Ахмад ʼАбд Аль-Дайім Насралла, яких США раніше визнали терористами.

Абдельбасіт Хамза Ельхассан Хайр, відомий як Хамза, перебуває в Судані. Він керував численними компаніями в інвестиційному портфелі ХАМАС і був залучений до переказу угрупуванню майже $20 мільйонів.

Ще троє є частиною інвестиційної мережі в Туреччині, а останній (Насралла) має тісні звʼязки з іранськими організаціями і перебуває в Катарі.

Винагороду надаватимуть за інформацію про будь-яке джерело доходу ХАМАС, основних донорів, фінансові установи, що сприяють транзакціям для ХАМАС, підставні компанії, які закуповують технології подвійного призначення для бойовиків, і злочинні схеми на користь ХАМАС.