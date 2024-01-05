КНДР обстріляла з артилерії прикордоння Південної Кореї. Сеул закликав населення острова Йонпхьондо евакуюватись

Артилерія Північної Кореї вранці 5 січня випустила майже 200 снарядів у бік прикордоння Південної Кореї, поціливши в район поблизу південнокорейських островів Пенньондо та Йонпхьондо.

Про це повідомляють CNN і агентство Yonhap.

Снаряди впали в буферній зоні біля північної розмежувальної лінії в Жовтому морі — фактичному морському кордоні між країнами. Від обстрілу ніхто не постраждав, але населення островів закликають евакуюватися.

Південнокорейські військові назвали дії КНДР провокацією і закликали Пхеньян негайно їх припинити. Вони заявили, що уважно стежать за ситуацією разом зі США та планують навчання зі стрільбами на прикордонних островах у Жовтому морі.

На двох невеликих островах проживають трохи понад 7 тисяч людей. У листопаді 2010 року Йонпхьондо вже обстрілювали війська КНДР, тоді загинули двоє військових і двоє цивільних, до 30 споруд були пошкоджені. КНДР це позиціонувала як відповідь на навчання південнокорейської армії. Тому цей новий обстріл можна вважати першим за 13 років реальним загостренням між КНДР та Південною Кореєю.

CNN зазначає, що минулого тижня північнокорейське державне інформаційне агентство KCNA повідомило — Кім Чен Ин заявив, що держава більше не прагне до примирення та воззʼєднання з Південною Кореєю. Він сказав, що відносини між країнами є вкрай ворожими, і пригрозив ядерною зброєю США і Південній Кореї, якщо ті спробують розпочати військову конфронтацію.