У Великій Британії засудили неонацистських подкастерів, які закликали вбити принца Гаррі та його сина

У Великій Британії засудили двох ведучих подкасту, які закликали вбити принца Гаррі та його маленького сина. Їх звинуватили в білому супремасизмі та заохоченні до тероризму.

Про це повідомляє Associated Press.

Крістофер Гіббонс і Тайрон Паттен-Волш сповідували расистські, антисемітські, ісламофобські, гомофобні та женоненависницькі погляди й заохочували слухачів свого подкасту Lone Wolf Radio вчиняти насильницькі дії проти етнічних меншин.

Ведучі заявили, що біла раса, ймовірно, зазнає геноциду, якщо не буде боротися за свою першість. Вони схвально висловлювалися про день, коли так званих расових зрадників будуть вішати, зокрема за міжрасові стосунки.

Дружина принца Гаррі Меган — представниця змішаної раси.

В одному з випусків Гіббонс сказав, що герцога Сассекського слід «притягнути до відповідальності та стратити за державну зраду», а його чотирирічного сина Арчі назвав «істотою, яку слід усунути».

За повідомленням лондонської поліції, 40-річного Гіббонса засудили до восьми років увʼязнення, а його напарника 36-річного Паттен-Волша до семи. Обоє протягом трьох років після звільнення перебуватимуть на випробувальному терміні.