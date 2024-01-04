Пентагон спростував інформацію медіа про утилізацію «непридатних» ATACMS

Речник Пентагону Патрик Райдер спростував інформацію Newsweek про нібито наміри США утилізувати ракети ATACMS, термін придатності яких невдовзі закінчиться.

«Ми перевірили ці повідомлення, і вони не є правдивими. Це неправда», — сказав він, але не уточнив, чи планують США передати згадані установки Києву.

Напередодні Newsweek опублікував матеріал, у якому йшлося, що Сполучені Штати мають «сотні» далекобійних ракет ATACMS, термін експлуатації яких спливає, а тому їх утилізують. Журналісти питали, чи не доречніше передати ці ракети Україні.