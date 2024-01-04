СБУ прийшла з обшуками до єдиного в Україні виробника аптечок для ЗСУ. Закидають постачання такмеду до рф

Служба безпеки України прийшла з обшуками до єдиного в Україні виробника аптечок для ЗСУ, підприємства «Київгума». Про це повідомив генеральний директор компанії Андрій Острогруд.

За його словами, обшуки проходили одночасно за шістьма адресами, зокрема у ТОВ «Київгума», її дочірніх компаніях, а також у засновників.

«Судові ухвали датовані ще 22 грудня 2023 року, а прийшли чомусь тільки зараз… Вже підписали підозру одному з засновників та директорів компаній. Наразі працюють кращі адвокатські обʼєднання, встановлюємо всі обставини та доводи», — написав Острогруд.

Водночас у своєму релізі СБУ вказала, що «викрила українську компанію, яка під час війни постачала в рф засоби тактичної медицини».

За матеріалами справи, протягом 2022—2023 років підприємці переправили до рф декілька партій тактичних джгутів і бинтів власного виробництва на загальну суму понад 40 млн у гривневому еквіваленті.

Слідство вказує, що маршрут пролягав через одну з європейських країн, де фігуранти створили підконтрольну фірму, яка замовляла товар нібито для продажу в ЄС. Однак, за даними СБУ, після одержання продукції, іноземна структура відправляла вироби в росію, звідки тактичні медзасоби спершу потрапляли до підсанкційних компаній, а далі до індивідуальних аптечок росіян, які воюють проти Сил оборони України.

Під час обшуків виявили мобільні телефони, комп’ютери та документацію із доказами оборудки.

На підставі зібраних матеріалів слідчі Служби безпеки повідомили власнику компанії про підозру за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 111-2 Кримінального кодексу України (пособництво державі-агресору, вчинене за попередньою змовою групою осіб).

Наразі вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Фігуранту загрожує до 12 років тюрми з конфіскацією майна.