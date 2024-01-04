На Київщині пацієнтка померла від дифтерії. МОЗ нагадує про необхідність вакцинації

Нещодавно на Київщині від дифтерії померла 73-річна жінка. За даними МОЗ, це єдиний летальний випадок цього захворювання в Україні за весь 2023 рік.

Медики нагадують, що захиститися від хвороби та її важкого перебігу можна лише завдяки вакцинації. Вакцини проти дифтерії — багатокомпонентні, тобто захищають від кількох хвороб одночасно.

Відповідно до Національного календаря профілактичних щеплень проти дифтерії вакцинують у 2, 4, 6 та 18 місяців, 6 та 16 років, у 26 і потім — кожні 10 років.

Вакцини проти дифтерії (майже 800 тисяч доз) є в усіх регіонах України, вони надаються безоплатно як для дітей, так і для дорослих.

«Перевірте, чи робили ви щеплення проти дифтерії й правця упродовж останніх 10 років, якщо вам уже виповнилося 26 років. Надолужте пропущену вакцинацію якомога швидше — це може врятувати життя», — наголошують у МОЗ.