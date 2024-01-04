Кариби вперше візьмуть участь у «Євробаченні-2024»

Кариби вперше в історії візьмуть участь у міжнародному пісенному конкурсі «Євробачення-2024».
Про це повідомили організатори Євробачення.
Кариби — це група островів в Атлантичному океані між Північною і Південною Америкою.
«Ми раді підтвердити, що країни Карибського басейну приїдуть на пісенний конкурс «Євробачення-2024». Слідкуйте за оновленнями, ми не можемо дочекатися, щоб розповісти вам більше», — йдеться в повідомленні організаторів «Євробачення».
Це вже не вперше, коли неєвропейська країна бере участь у пісенному конкурсі — як от приміром, Ізраїль, Кіпр, Вірменія, Марокко та Австралія.
У «Євробаченні-2024» візьмуть участь 37 країн, включно з п’ятьма країнами-засновницями — Велика Британія, Іспанія, Німеччина, Італія, Франція — та країною-переможницею попереднього конкурсу — це Швеція.