Росіяни вдарили по підприємствах у Кропивницькому, є загиблий

Сьогодні, 4 січня, росіяни атакували Кропивницький — там пошкодило підприємства енергетиків. Через обстріл одна людина загинула, 8 людей поранені.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

Ворог запустив, ймовірно, ракету Х-59. Удар пошкодив будинки на кількох підприємствах, що належать місцевим енергетикам. Вісьмох працівників із травмами різного ступеня тяжкості доставили до лікарень, у них осколкові поранення.

Крім того, удар пошкодив опору лінії електропередачі. Через ракетну атаку в окремих мікрорайонах міста були перебої з електроенергією та водою, але все вже відновили.

Згодом ДСНС показало відео наслідків.

Міненерго повідомило, що через обстріл пошкоджено один з об’єктів «Укренерго» — саме там один загиблий і щонайменше пʼятеро поранених. Також пошкоджено об’єкт «Кіровоградобленерго», поранень дістали двоє його енергетиків. Без світла залишилася залізниця.