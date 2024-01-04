У Лондоні наприкінці 2024 року виступить голограма Елвіса Преслі

На сцени Лондону, Лас-Вегасу, Токіо та Берліну повернеться «король рок-н-ролу», співак Елвіс Преслі — щоправда, у вигляді голограми. Для створення шоу з аватаром музиканта компанія Elvis Evolution використає штучний інтелект, який вивчатиме фотографії та відео Елвіса. Перше шоу в Лондоні планується вже в листопаді 2024 року.
Про це пише The Guardian.
Технологія на основі штучного інтелекту дозволить відтворити цифрового Елвіса в повний зріст із кількох тисяч його особистих фотографій та домашніх відеозаписів. У шоу також використають ефекти доповненої реальності та сценічні спецефекти.
На місці проведення концерту в центрі Лондону також організують тематичний бар і ресторан із живою музикою. Оригінальну голограму представлять після укладення угоди між компанією та Authentic Brands Group, власниками спадщини Елвіса Преслі.
- Елвіс Преслі — американський співак, один із найуспішніших музикантів XX століття. Він став відомим завдяки своїм хітам, зокрема “Hound Dog” і “Suspicious Minds”. Він помер у 1977 році у 42 роки.
- Віртуальні концерти гурту ABBA принесли Лондону $225 мільйонів. Шоу ABBA Voyage показує цифрові версії Бʼєрна Ульвеуса, Бенні Андерссона, Агнети Фельтског та Ані-Фрід Лінгстад. Вони виглядають так, як виглядали у 1970-ті.
- Нещодавно рок-гурт KISS відіграв заключний концерт свого прощального туру The End of the Road у Нью-Йорку. Проте це не буде завершенням їхньої карʼєри — далі учасники гурту можуть виступати у віртуальному форматі.