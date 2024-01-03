У Великій Британії розпочався найдовший в історії країни страйк молодших лікарів — вимагають підняти зарплати

Молодші лікарі у Великій Британії 3 січня розпочали найдовший страйк за всю сімдесятирічну історію Національної служби охорони здоровʼя (NHS). Шестиденний страйк розпочався через тривалий конфлікт лікарів з урядом щодо заробітної плати.

Про це пише The Guardian.

Страйк розпочався о 07:00 за місцевим часом і має завершитися о тій же годині у вівторок, 9 січня.

Через це перенесли прийоми серйозно хворих пацієнтів, а в лікарнях залишилось надто мало персоналу для надання допомоги громадянам. Асоціація пацієнтів закликала міністрів і Британську медичну асоціацію залучити посередників, щоб допомогти врегулювати тривалу суперечку.

Британська медична асоціація заявила, що молодшим лікарям запропонували підвищення зарплати на 3% на додаток до середнього підвищення на 8,8%, яке вони отримали на початку цього року. Профспілка відхилила цю пропозицію, оскільки гроші будуть нерівномірно розподілені між різними категоріями лікарів і «все одно означатимуть скорочення заробітної плати для багатьох».

З березня молодші лікарі в Англії страйкували щонайменше сім разів. Це призвело до переносу понад мільйона амбулаторних оглядів пацієнтів та операцій.