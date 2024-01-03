У Туреччині затримали 34 людей за підозрою у шпигунстві на користь Ізраїлю

Національна розвідувальна організація Туреччини затримала 34 людей, підозрюваних у шпигунстві на користь ізраїльської розвідувальної служби Моссад.

Про це повідомив турецький телеканал TRT Haber.

Затримання відбулися у восьми провінціях Туреччини, зокрема у Стамбулі та Анкарі. Більшість затриманих — іноземці. За даними турецької прокуратури, загалом у шпигунстві підозрюють 46 людей, деякі з них раніше виїхали за кордон. Обшуки провели за 57 адресами.

Слідство стверджує, що підозрювані за завданням Моссаду планували напади на палестинських активістів, які живуть у Туреччині. Затримання провели після того, як ізраїльська розвідка нібито організувала напади на палестинців у Туреччині. Зараз шукають ще 12 підозрюваних.