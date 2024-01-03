Кількість жертв землетрусу в Японії зросла до 64. Рятувальна операція триває

Через землетрус у Японії загинули щонайменше 64 людини. Землетрус магнітудою 7,6, який стався 1 січня, зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма у префектурі Ісікава.

Про це пишуть Kyodo та Xinhua.

Остаточна кількість жертв поки що невідома, оскільки завали та зруйновані дороги перешкоджають рятувальним операціям. Під завалами будинків досі можуть перебувати люди.

Кількість військовослужбовців, які беруть участь у рятувальній операції, хочуть збільшити до 2 000. Оцінити збитки наразі неможливо.

Увечері вівторка та зранку середи регіон сколихнули два повторні підземні поштовхи магнітудою 4,6 і 5,4. Загалом з понеділка в Японії сталося щонайменше 155 землетрусів.