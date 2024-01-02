У Португалії рекорд виробленої «зеленої» електроенергії

Протягом 2023 року Португалія виробила рекордний обсяг «зеленої» електроенергії, що покрила 61% усього енергоспоживання.

Про це повідомила португальська енергетична компанія REN.

Вітрова енергія забезпечує 25% споживання в Португалії, гідроелектростанції — 23%, сонячна енергія — 7%, і 6% енергії з біомаси.

Виробництво електроенергії гідроелектростанціями зросло на 70% порівняно з 2022 роком, а сонячними панелями — на 43%, завдяки збільшенню їхньої кількості.

Водночас 19% споживання припало на невідновлювану енергетику і 20% на імпортовану.

«Зелена» енергетика — це відновлювальні джерела енергії, наприклад Сонце, вітер, вода, біомаси. Основними технологіями відновлюваної енергетики є вітроенергетика, гідроенергетика, сонячна енергетика, геотермальна енергетика, біоенергетика.