У Німеччині працевлаштована рекордна кількість людей

У 2023 році в Німеччині працевлаштованими була рекордна кількість людей — близько 45,9 мільйона.

Про це повідомило Федеральне статистичне відомство країни, передає служба новин Tagesschau.

Це стало рекордом з часів об’єднання Німеччини в 1990 році. Попередній рекорд 2022 року був менший на 0,7 %, або на 333 тисячі людей.

Одна з причин зростання зайнятості у 2023 році — імміграція іноземних працівників. Також зросла трудова активність самих німців.