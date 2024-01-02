У Японії через землетрус загинули щонайменше 57 людей

Через землетрус у Японії загинули щонайменше 57 людей. Землетрус магнітудою 7,6 зруйнував будинки на півострові Ното і спричинив пожежі в місті Вадзіма в префектурі Ісікава.

Про це пише Kyodo.

Остаточний масштаб збитків ще невідомий, оскільки завали та зруйновані дороги перешкоджають рятувальним операціям. Також невідомо, скільки насправді загинуло людей.

Мешканців центральної частини Японії евакуювали через загрозу цунамі. Влада перемістила 57 360 людей.

У рятувальних операціях беруть участь близько тисяча японських військовослужбовців.