Колишні президенти США Дональд Трамп і Білл Клінтон літали експресом «Лоліта» Джеффрі Епштейна

Колишні президенти США Дональд Трамп і Білл Клінтон літали відомим приватним літаком Джеффрі Епштейна «Лоліта експрес» — про це свідчать старі бортові журнали.

Їх учергове оприлюднили напередодні судового розгляду, що має розкрити понад сотню імен людей з близького оточення фінансиста та його спільниці Гіслейн Максвелл. Епштейна звинувачували в педофілії й торгівлі людьми.

Клінтона і Трампа викрили на звʼязках з фінансистом ще два роки тому, під час суду над Максвелл — тоді вперше й оприлюднили бортові записи. Імена двох президентів США неодноразово згадуються на сторінках. Пасажиром «Лоліти» також визнали британського принца Ендрю.

З 1993 до 1997 року Трамп принаймні сім разів подорожував на приватному літаку Епштейна, іноді разом із членами своєї сімʼї. Клінтон літав ще частіше — щонайменше дев’ять разів він подорожував літаком, зокрема до Парижу, Бангкоку і Брунею.

Проте записи в журналах не вказують на те, що експрезиденти коли-небудь відвідували острів Епштейна в Карибському морі, який був центром його міжнародної мережі секс-торгівлі.

Трамп і Епштейн на той час були діловими партнерами, їх часто бачили разом на офіційних заходах.

Що стосується Клінтона, того неодноразово помічали в компанії Епштейна і його спільниці Максвелл. Фінансист відвідував Білий дім щонайменше 17 разів за часів президентства Білла Клінтона. Проте сам Клінтон заперечує будь-які злочинні зв’язки з Епштейном, пише New York Post.

Що відомо про Епштейна?

Джеффрі Епштейна вперше заарештували у 2008 році. Його засудили за секс із неповнолітніми й сутенерство. Після 13 місяців у вʼязниці фінансист уклав угоду з прокуратурою і вийшов на свободу. У 2019 році йому висунули нові звинувачення — у торгівлі людьми.

На початку липня 2019 року стало відомо, що ФБР виявило в записнику Епштейна тисячі імен відомих людей, політиків, кінозірок і бізнесменів. Зокрема, там були імена колишнього премʼєр-міністра Великої Британії Тоні Блера, лідера групи The Rolling Stones Міка Джаггера, мільярдера Річарда Бренсона, барона і політика Лейбористської партії Пітера Мандельсона, герцогині Йоркської Сари Фергюсон та інших відомих осіб Сполученого Королівства. Це запустило низку звинувачень і підозр на адресу відомих особистостей у тому, що вони могли користуватися послугами Епштейна.

Мільярдера затримали 7 липня, а вже 10 серпня 2019 року Епштейн вчинив самогубство в тюрмі. Його тіло знайшли в камері, де він відбував покарання.

У липні 2020 року в США затримали Гіслейн Максвелл — помічницю покійного фінансиста Джеффрі Епштейна. Її також звинувачували в торгівлі людьми