В Японії спалахнув літак із 379 людьми на борту — він зіткнувся із судном берегової охорони

В аеропорту Ханеда у столиці Японії Токіо під час приземлення загорівся пасажирський літак авіакомпанії Japan Airlines.

Про це повідомляє японський суспільний мовник NHK.

Ідеться про літак, що прибув до аеропорту Ханеда з Нового аеропорту Тітосе (New Chitose Airport) рейсом 516JAL. Пасажирське судно зіткнулося з літаком берегової охорони одразу після приземлення.

Вдалося евакуювати всіх, хто був на борту, — 367 пасажирів і 12 членів екіпажу, повідомляє японський мовник із посиланням на заяву авіакомпанії.

Як передають японські медіа, берегова охорона підтвердила факт зіткнення свого літака з пасажирським судном Japan Airlines. Попередньо, на борту літака берегової охорони було шестеро людей — капітану вдалося врятуватися, проте інші пʼятеро наразі вважаються зниклими безвісти.