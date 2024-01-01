Новини

Музична збірка Тейлор Свіфт пʼять тижнів очолює рейтинг найпопулярніших альбомів — співачка побила рекорд Елвіса Преслі

Автор:
Олександра Амру
Дата:

Альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989» уже пʼятий тиждень поспіль перебуває на верхівʼї чарту Billboard 200. У такий спосіб вона змогла побити рекорд однієї з найвідоміших постатей поп-культури, «короля рок-н-ролу» Елвіса Преслі.

Альбоми Тейлор Свіфт загалом досягли рекорду в 68 тижнів на першому місці в рейтингові — це на один тиждень більше, ніж у Преслі.

Утім, незважаючи на успіх співачки, абсолютним лідером чарту залишається музичний гурт Beatles — сумарно їхні альбоми посідали першу сходинку 132 тижні.

До десятки лідерів увійшли також:

  • друге місце — Майкл Бубле з альбомом Christmas, який підняв співака на дві позиції;
  • третє місце — Нікі Мінаж з альбомом Pink Friday;
  • четверте місце — джазист Нет Кінг Коул з альбомом The Christmas Song (його історичний пік на сьогоднішній день);
  • пʼяте місце — Морган Воллен з альбомом One Thing at a Time;
  • шосте місце — Дрейк з For All the Dogs;
  • сьоме місце — альбом з різдвяними піснями, спродюсований Філом Спектором, A Christmas Gift for You from Phil Spector (ще один історичний пік);
  • восьме місце — різдвяний альбом Мераї Кері;
  • девʼяте місце — ще один альбом Тейлор Свіфт Midnights;
  • десяте місце — збірка різдвяних пісень Greatest Christmas Hits (також найвища для цього альбому сходинка на сьогодні).