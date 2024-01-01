Музична збірка Тейлор Свіфт пʼять тижнів очолює рейтинг найпопулярніших альбомів — співачка побила рекорд Елвіса Преслі

Альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989» уже пʼятий тиждень поспіль перебуває на верхівʼї чарту Billboard 200. У такий спосіб вона змогла побити рекорд однієї з найвідоміших постатей поп-культури, «короля рок-н-ролу» Елвіса Преслі.
Альбоми Тейлор Свіфт загалом досягли рекорду в 68 тижнів на першому місці в рейтингові — це на один тиждень більше, ніж у Преслі.
Утім, незважаючи на успіх співачки, абсолютним лідером чарту залишається музичний гурт Beatles — сумарно їхні альбоми посідали першу сходинку 132 тижні.
До десятки лідерів увійшли також:
- друге місце — Майкл Бубле з альбомом Christmas, який підняв співака на дві позиції;
- третє місце — Нікі Мінаж з альбомом Pink Friday;
- четверте місце — джазист Нет Кінг Коул з альбомом The Christmas Song (його історичний пік на сьогоднішній день);
- пʼяте місце — Морган Воллен з альбомом One Thing at a Time;
- шосте місце — Дрейк з For All the Dogs;
- сьоме місце — альбом з різдвяними піснями, спродюсований Філом Спектором, A Christmas Gift for You from Phil Spector (ще один історичний пік);
- восьме місце — різдвяний альбом Мераї Кері;
- девʼяте місце — ще один альбом Тейлор Свіфт Midnights;
- десяте місце — збірка різдвяних пісень Greatest Christmas Hits (також найвища для цього альбому сходинка на сьогодні).
- Світовий тур американської співачки Тейлор Свіфт Eras Tour став найкасовішим в історії. Дохід від нього вперше у світі перевищив мільярд доларів.