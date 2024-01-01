Музична збірка Тейлор Свіфт пʼять тижнів очолює рейтинг найпопулярніших альбомів — співачка побила рекорд Елвіса Преслі

Альбом американської співачки Тейлор Свіфт «1989» уже пʼятий тиждень поспіль перебуває на верхівʼї чарту Billboard 200. У такий спосіб вона змогла побити рекорд однієї з найвідоміших постатей поп-культури, «короля рок-н-ролу» Елвіса Преслі.

Альбоми Тейлор Свіфт загалом досягли рекорду в 68 тижнів на першому місці в рейтингові — це на один тиждень більше, ніж у Преслі.

Утім, незважаючи на успіх співачки, абсолютним лідером чарту залишається музичний гурт Beatles — сумарно їхні альбоми посідали першу сходинку 132 тижні.

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