Віднині в Естонії одностатеві пари можуть одружуватися

Естонія легалізувала одностатеві шлюби з 1 січня 2024 року.
Про це пише The Guardian.
Закон набув чинності в понеділок, і тепер одностатеві пари можуть зареєструвати заяву на шлюб онлайн. Перші заяви опрацюють і сертифікують до 2 лютого. Зазвичай їх обробляють за термін від одного до шести місяців.
З 2013 року Естонія юридично визнавала цивільне партнерство та спільне проживання.
У червні парламент країни ухвалив зміни до закону, які дозволяють укладати шлюб між двома повнолітніми людьми незалежно від їхньої статі. За проголосували 55 членів парламенту, ще 34 — висловились проти.
- Естонія стала другою після Словенії країною Східної Європи, де одностатеві пари можуть укладати шлюби.