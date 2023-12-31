Турецька компанія продає активи lifecell французькій фірмі

Турецька Turkcell продає українського мобільного оператора lifecell французькій компанії NJJ Capital.

Про це повідомили на турецькій платформі публічного розкриття інформації, пише Forbes.

Turkcell продає мобільного оператора lifecell, мережу колцентрів «Глобал Білгі» та оператора вишок мобільного звʼязку ТОВ «Укртауер». Причини такого рішення і вартість активів не розголошують.

Номінальна вартість проданих акцій lifecell — 12,7 млрд грн, «Глобал Білгі» оцінили у 47,2 млн грн і в 1,96 млрд грн — вартість «Укртауер». Передача активів триває.

Французька інвестиційна компанія NJJ Capital, що купила lifecell, належить мільярдеру Ксавʼє Ньєлю. Ньєль — засновник і акціонер французького мобільного оператора Iliad, (працює під брендом Free). Також Ньєль є співвласником газети Le Monde, володіє найбільшим телеком-провайдером Монако — Monaco Telecom, швейцарським телеком-провайдером Salt Mobile та ірландською телеком-компанією Eir.