Євросоюз схвалив частковий вступ Румунії та Болгарії до Шенгенської зони, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Це рішення скасовує внутрішні перевірки на повітряних і морських кордонах.

«Обидві країни наполегливо працювали для цього. Вони обидві на це заслуговують. Вони зроблять Шенген ще сильнішим», — повідомила фон дер Ляєн.