Жінка перетнула Антарктиду за 31,5 дня на лижах. Вона претендує на світовий рекорд

Британський військовий медик Харпріт Чанді перетнула Антарктиду на лижах за 31,5 дня. Тепер цей рекорд має підтвердити книга рекордів Гіннеса — процес може зайняти кілька місяців.

Про це пише The Guardian.

Чанді подолала 1 130 км антарктичного льоду за 31 день, 13 годин і 19 хвилин. Вона випередила попередню рекордсменку — канадку Керолайн Кот — на один день, 14 годин і 34 хвилини.

26 листопада Чанді вийшла з бухти Геркулес на шельфовому льодовику Ронне. На Південний полюс вона прибула 28 грудня о 02:24 за Гринвічем. Щодня Чанді була в дорозі по 12—13 годин. Із собою вона тягнула сани вагою 75 кг — там були всі необхідні для виживання речі.

The Guardian

Це вже третій рекорд Чанді. До цього вона побила рекорди на найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець, здійснену жінкою, і на найдовшу одиночну лижну подорож без підтримки в один кінець в історії.

«Я втомилася, але дуже рада, що мені це вдалося. Це зовсім не схоже на мою останню експедицію. Минулого разу я виклалася на повну, але швидкісний забіг — це зовсім інша справа. Після моєї останньої експедиції я знала, що можу добре впоратися з льодом. Це додало мені впевненості, що я зможу подолати цю дистанцію», — сказала Чанді.

Для того щоб встановити рекорд, Чанді зробила перерву в карʼєрі. Вона була військовим медиком і працювала фізіотерапевтом.