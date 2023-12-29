Чоловік прилетів з Алжиру до Франції в шасі літака. Його ушпиталили у важкому стані

У паризькому аеропорту «Орлі» у відсіку шасі літака знайшли чоловіка без документів. Він прилетів до Франції з Алжиру.

Про це пише The Guardian.

Чоловіку близько 20 років, його доставили до лікарні із сильним переохолодженням. Він у важкому стані.

Комерційні літаки літають на висоті до 12 кілометрів — там температура зазвичай падає приблизно до -50 °C, а через брак кисню шанси вижити у відсіку шасі надзвичайно малі.

За даними Федерального авіаційного управління США, з 1947 по 2021 рік таким чином намагалися подорожувати 132 людини. За оцінками, рівень смертності таких пасажирів становить 77%. Зокрема, у квітні 2023 року в амстердамському аеропорту «Схіпгол» у шасі літака виявили тіло чоловіка.

У липні 2019 року тіло замерзлого чоловіка впало в сад у передмісті Лондона. Імовірно, загиблий був у відсіку шасі літака Kenya Airways, що наближався до аеропорту «Гітроу».