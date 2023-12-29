ПАР звернулася до Міжнародного суду ООН. Просить визнати, що Ізраїль вчиняє геноцид

Південно-Африканська Республіка попросила Міжнародний суд визнати, що Ізраїль під час війни в секторі Гази порушує Конвенцію ООН про заборону геноциду.

Про це повідомляє Reuters.

Минулого місяця законодавці ПАР проголосували за закриття ізраїльського посольства в Преторії та призупинення всіх дипломатичних відносин — доки не буде досягнуто домовленості про припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС.

У заяві Департаменту міжнародних відносин і співробітництва Південно-Африканської Республіки (DIRCO) уряд заявив, що заяву проти Ізраїлю подали 29 грудня.

У ній йдеться, що ПАР звернулася до Міжнародного суду з проханням оголосити «в терміновому порядку, що Ізраїль порушує свої зобов’язання за Конвенцією про геноцид, повинен негайно припинити всі дії та заходи, що порушують ці зобов’язання, і вжити низку відповідних заходів».

Раніше в Південно-Африканській Республіці порівнювали сучасне становище палестинців зі становищем чорношкірих людей за часів апартеїду. Ізраїль категорично заперечує таке порівняння.