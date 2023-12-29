Спадкоємиця LʼOreal Франсуаза Беттанкур Меєрс стала першою жінкою зі статками понад $100 мільярдів

Французька підприємиця і спадкоємиця найбільшого виробника косметики LʼOreal Франсуаза Беттанкур Меєрс стала першою жінкою, яка накопичила статок у $100 мільярдів. Тепер вона 12-та в переліку найбагатших людей світу.

Про це пише Bloomberg.

Індекс мільярдерів Bloomberg зафіксував, що статки Меєрс підскочили до $100,1 мільярда. Це сталося на тлі зростання акцій LʼOreal до рекордного рівня.

70-річна Франсуаза Беттанкур Меєрс є онукою засновника компанії LʼOreal. Вона має посаду віцеголови правління.

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Франсуаза Беттанкур Меєрс зберігає приватне життя в таємниці, уникаючи світських подій. Відомо лише те, що жінка щодня годинами грає на піаніно. Також вона написала дві книги — пʼятитомне дослідження Біблії та генеалогію грецьких богів.

Зараз на першому місці Індексу мільярдерів від Bloomberg американський підприємець Ілон Маск ($232 мільярди), на другому голова найбільшого у світі виробника предметів розкоші LVMH Бернар Арно ($179 мільярдів), а трійку лідерів закриває засновник Amazon Джефф Безос ($178 мільярдів).