Джипсі Роуз Бланшар вийшла з вʼязниці. Вона організувала вбивство своєї матері, яка тримала її в полоні та видавала за тяжкохвору

Джипсі Роуз Бланшар достроково випустили з вʼязниці. Вона відбула сім років увʼязнення замість десяти за організацію вбивства своєї матері, яка роками тримала її в полоні й видавала за тяжкохвору.

Про це повідомляє BBC.

Зі своїм хлопцем Ніколасом Годеджоном вона змовилася вбити свою матір після років знущань. Він зарізав Ді Ді Бланшар ножем, який дала йому Джипсі, а потім пара втекла з місця злочину.

Історія Джипсі Роуз Бланшар стала відомою у США та в усьому світі. Про неї зняли кілька документальних фільмів, зокрема й популярний серіал «Вдавання» з Джої Кінг у ролі Джипсі.

За час свого увʼязнення Джипсі дала низку інтервʼю, в яких детально описала жорстоку поведінку своєї матері. Вона також написала мемуари, які мають опублікувати в січні.

«Ніхто ніколи не почує, що я радію смерті моєї матері або що я пишаюся тим, що зробила. Я шкодую про це щодня», — сказала Джипсі в нещодавньому інтервʼю журналу People.

Мати дівчини Ді Ді Бланшар роками переконувала свою доньку в тому, що вона інвалід і потребує медичної допомоги. Ді Ді розповідала людям, що Джипсі страждає на масу захворювань, зокрема на епілепсію, астму, численні алергії, порушення зору та мʼязову дистрофію.

Психіатри описують таку поведінку Ді Ді як синдром Мюнхгаузена — психічний розлад, за якого людина вдає із себе хворого, аби привернути увагу чи співчуття оточуючих. Якщо ця людина видає за хворого когось іншого — це делегований синдром Мюнхгаузена.

Ді Ді роками змушувала свою здорову доньку проходити непотрібне їй лікування і постійно вживати різні препарати. Матір Джипсі повсякчас нагадувала всім, що в неї «мозок семирічної» — дівчинці вона не казала, скільки їй насправді років.

Джипсі роками пересувалася в колісному кріслі, харчувалася через зонд і дихала через кисневий балон, хоча насправді вона могла ходити та не мала проблем зі здоровʼям.

Ді Ді отримувала фінансову підтримку від благодійних організацій, а американських журналістів приваблювала історія жінки, яка присвятила себе «важкохворій доньці», багато хто захоплювався мужністю матері.

Коли дівчина почала дорослішати та більше цікавитися зовнішнім світом, вона таємно створила собі профіль на сайті знайомств і знайшла там Ніколаса Годеджона, з яким завела онлайн-роман і листувалася два роки.

Хоча мати й забороняла Джипсі спілкуватися з хлопцями, влаштовувала скандали через приховані сторінки в соцмережах та відбирала у неї гаджети, дівчина знаходила способи продовжувати спілкування з Годеджоном.

Хлопця не лякало те, що дівчина прикута до крісла, вони навіть планували одружитися й вигадували імена для своїх майбутніх дітей.

У червні 2015 року на спільній сторінці Ді Ді та Джипсі у Facebook зʼявився новий пост: «Ця сука мертва!»

Налякані друзі Ді Ді, які побачили цей допис, майже одразу подзвонили до поліції, проте ордер на обшук будинку Бланшар дали лише за кілька днів. Тоді Ді Ді й знайшли мертвою, а слідство трохи згодом встановило, що її вбив онлайн-бойфренд Джипсі Роуз.

Джипсі визнала свою провину в організації вбивства Ді Ді через жорстоке поводження з нею — її позбавили волі на десять років, Ніколаса Годеджона увʼязнили довічно.

Ніколас Годеджон і Джипсі Роуз Бланшар після увʼязнення

«Я хотіла звільнитися від її тиску на мене, тож я вмовила його піти на злочин», — сказала Джипсі на суді над Годеджоном.