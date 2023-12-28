Дослідники надрукували на 3D-принтері пристрій для тестування ліків. У майбутньому він може припинити тести на тваринах

Дослідники з Единбурзького університету надрукували на 3D-принтері пристрій, який може тестувати нові ліки замість піддослідних тварин.

Про це пише The Guardian.

Пристрій має пʼять відділень, що повторюють людське серце, легені, нирки, печінку і мозок та зʼєднані між собою каналами, що імітують кровоносну систему.

The Guardian

Пластиковий пристрій використовує позитронно-емісійну томографію для створення детальних 3D-зображень, що дозволяють вченим оцінювати дію нових ліків.

Подальша розробка цього винаходу має не тільки усунути тварин від тестування ліків для людей, але й також здешевити цей процес.