Кабмін виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Що зміниться

Кабінет міністрів України виділив 1,74 мільярда гривень на уроки «Захисту України». Ці кошти витратять на підвищення кваліфікації вчителів і закупівлю обладнання, щоб змінити підхід до викладання предмету.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства освіти.

100 мільйонів спрямують на професійний розвиток учителів предмета «Захист України» і 1,64 мільярда — на закупівлю обладнання.

Зокрема, закуплять:

симуляції управління дронами;

навчальні тири й макети;

аптечки й тренажери для серцевої реанімації, тренажер дефібрилятора, турнікети тощо;

навчальні набори для роботи з електронікою, звʼязком і 3D-друком.

Особливості використання грошей, критерії їхнього розподілу між обласним бюджетом і бюджетами територіальних громад затвердить МОН і погодить із Мінфіном.