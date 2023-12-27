Помер «батько євро» і колишній президент Єврокомісії Жак Делор

Помер колишній президент Єврокомісії та один з «батьків євро» Жак Делор — йому було 98 років. Делору належить, зокрема, запуск Економічного й валютного союзів, програми Erasmus, введення євро і розширення блоку. Його також називали «людина Європа».

Про смерть Делора повідомила його донька Мартін Обрі французькому інформагентству AFP.

За її словами, Жак Делор помер уві сні у своєму будинку в Парижі.

У 1981—1984 роках Делор був міністром фінансів, а з 1985 по 1995 рік обіймав посаду голови трьох наступних Європейських комісій.

Він відіграв основну роль у створенні спільного європейського ринку, Шенгенських угод, програми Erasmus для обміну студентами та єдиної валюти блоку — євро.