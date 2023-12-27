Ейфелеву вежу закрили через страйк співробітників у день сотих роковин смерті її творця

Ейфелеву вежу закрили для відвідувачів після того, як її персонал оголосив страйк у 100-ті роковини смерті її творця Гюстава Ейфеля.

Про це повідомляє The Guardian.

Відвідування самої вежі наразі закрито, проте майданчик навколо неї для туристів лишається відкритим для туристів.

Розчарованим туристам, які забронювали квитки до Ейфелевої вежі, повідомили, що вона закрита і з ними звʼяжуться електронною поштою.

«Інформація для відвідувачів: через страйк Ейфелева вежа зачинена. Просимо вибачення» Lewis Joly / AP

Найбільша французька профспілка заявила, що протести, які відбуваються перед переговорами про контракт з мерією, що володіє вежею, були протестом проти «нинішнього методу управління».

Керівники профспілок стверджують, що компанія-оператор вежі SETE «прямує до катастрофи», оскільки її бізнес-модель є «надто амбітною та нежиттєздатною». Вони стверджують, що вона базується на надто оптимістичній оцінці майбутніх доходів від продажу квитків і недооцінюює витрати на обслуговування та ремонт.