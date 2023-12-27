В Україні вперше лікуватимуть безпліддя за державні кошти

Міністерство охорони здоровʼя вперше впроваджує фінансування допоміжних репродуктивних технологій за програмою державних гарантій медобслуговування населення.

Про це повідомляється на сайті МОЗ.

Програма медичних гарантій на 2024 рік покриває новий пакет послуг «Лікування безпліддя за допомогою допоміжних репродуктивних технологій (запліднення іn vitro)». У відомстві зазначають, що раніше проблему безпліддя вирішували виключно за приватні кошти, а відтепер його можна лікувати безкоштовно.

«Також важливо забезпечити право на батьківство для військовослужбовців. Суворі реалії воєнних дій та умови, у яких наші захисники й захисниці перебувають тривалий час, боронячи країну, можуть негативно позначитися на репродуктивній функції. Тому на допомогу ветеранкам чи дружинам ветеранів, які мріють відчути радість батьківства, можуть прийти лікарі. Таке рішення подарує нам понад 10 тисяч маленьких українців щороку», — заявив перший заступник міністра охорони здоровʼя Сергій Дубров.

Для того щоб долучитися до програми медгарантій з пакетом лікування безпліддя, медичні заклади мають законтрактуватися в Національній службі здоровʼя України впродовж січня 2024 року. Ставка за новим напрямом для лікарень становить 60 324 гривні за надану послугу. Прогнозована кількість послуг — 30 400 циклів.