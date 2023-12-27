Телескоп «Хаббл» зробив знімок одразу чотирьох галактик

Космічний телескоп «Хаббл» показав чотири спіральні галактики на одному зображенні.

Про це пише пресслужба Європейського космічного агентства (ESA).

Найбільша галактика — це NGC 1356. Її оточують LEDA 467699 (над нею) і LEDA 95415 (дуже близько ліворуч). У лівій стороні зображення видно IC 1947.

ESA / Hubble / NASA

Здається, що галактики NGC 1356 і LEDA 95415 дуже близько одна до одної, проте перша розташована приблизно за 550 мільйонів світлових років від Землі, а друга — за 840 мільйонів світлових років, тобто відстань між ними майже 300 мільйонів світлових років. Це означає, що LEDA 95415, найімовірніше, не настільки менша за NGC 1356, як здається на фото.

Водночас на цьому зображенні NGC 1356 і IC 1947 здаються дуже далекими, проте остання перебуває на відстані 500 мільйонів світлових років від Землі. Тобто у тривимірному просторі (на фото показано двовимірний) ці галактики значно ближчі сусіди, ніж NGC 1356 і LEDA 95415.