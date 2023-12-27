У Києві зафіксували тепловий рекорд. Температура повітря в столиці відповідає кінцю березня

У Києві 26 грудня зафіксували тепловий рекорд середньодобової температури повітря для цього дня — вона склала +5,9 °C. Це на 0,1 градуса вище ніж у цей же день в 2015 році.
Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.
За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.
- У грудні 2023 року у Києві зафіксували два температурних рекорди. 20 грудня максимальна температурна повітря у Києві сягнула +10,6 °C — це на 1,5 градуса більше за рекордну температуру в 1982 році. А 19 грудня мінімальна температура повітря в Києві повторила рекордне значення 1982 і 2019 років і становила +4,1 °С. Проте найтеплішим днем грудня в Києві досі залишається 15 грудня 2019 року — тоді температура сягнула +15,2 ℃.