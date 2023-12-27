У Києві зафіксували тепловий рекорд. Температура повітря в столиці відповідає кінцю березня

У Києві 26 грудня зафіксували тепловий рекорд середньодобової температури повітря для цього дня — вона склала +5,9 °C. Це на 0,1 градуса вище ніж у цей же день в 2015 році.

Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За кліматичною нормою така температура відповідає кінцю березня.