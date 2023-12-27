Кельнський собор закрили для туристів на невизначений термін через терористичну загрозу

Туристам заборонили відвідувати головний собор Кельну (Німеччина) на невизначений термін через підвищену терористичну загрозу.

Про це повідомила пресслужба Кельнського собору.

Обмеження запровадили після повідомлення про загрозу терористичного акту. Поки що в храмі відбуватимуться тільки богослужіння та сповіді. Водночас посилять безпекові заходи: відвідувачів попросили бути готовими до перевірки документів, а також «утриматися від носіння сумок».

Кельнський собор у Німеччині. koelner-dom.de

Туристам також заборонили підходити до престолу та ставити свічку з молитовним проханням усередині собору. Це можна зробити надворі: перед собором встановили кілька лавок зі свічками Кельнського собору.

Зазвичай Кельнський собор під час святкування Різдва та Нового року відвідують до 100 тисяч туристів.