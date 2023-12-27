Кельнський собор закрили для туристів на невизначений термін через терористичну загрозу

Туристам заборонили відвідувати головний собор Кельну (Німеччина) на невизначений термін через підвищену терористичну загрозу.
Про це повідомила пресслужба Кельнського собору.
Обмеження запровадили після повідомлення про загрозу терористичного акту. Поки що в храмі відбуватимуться тільки богослужіння та сповіді. Водночас посилять безпекові заходи: відвідувачів попросили бути готовими до перевірки документів, а також «утриматися від носіння сумок».
Туристам також заборонили підходити до престолу та ставити свічку з молитовним проханням усередині собору. Це можна зробити надворі: перед собором встановили кілька лавок зі свічками Кельнського собору.
Зазвичай Кельнський собор під час святкування Різдва та Нового року відвідують до 100 тисяч туристів.
- У ніч проти 24 грудня Кельнський собор декілька годин обстежували — шукали вибухівку через підвищений рівень терористичної загрози. Різдвяні богослужіння у соборі відбулися без інцидентів, але з дотриманням особливих заходів безпеки.
- Раніше в столиці Австрії та у Німеччині пройшли арешти ісламістів, які могли планувати теракти на Різдво та Новий рік. Цілями могли бути різдвяні богослужіння в Кельні, Відні та Мадриді.